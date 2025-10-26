MARCHE ROSE Saint-Aventin
MARCHE ROSE Saint-Aventin dimanche 26 octobre 2025.
MARCHE ROSE
MOULIN Saint-Aventin Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-26 15:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Marche proposée dans le cadre d’octobre rose.
Au profit de la recherche contre le cancer du sein. 5 .
MOULIN Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 72 mairie-st-aventin@wanadoo.fr
English :
Walk organized as part of the October rose campaign.
German :
Diese Wanderung wird im Rahmen des Rosa Oktobers angeboten.
Italiano :
Passeggiata nell’ambito della campagna Ottobre in rosa.
Espanol :
Caminata en el marco de la campaña rosa de octubre.
L’événement MARCHE ROSE Saint-Aventin a été mis à jour le 2025-10-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE