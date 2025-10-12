Marche Rose Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse

Marche Rose Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse dimanche 12 octobre 2025.

Marche Rose

Château Bouly 6B Avenue Jacques Parisot Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

À l’occasion d’Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein, le CCASC et la ville de St Loup sur Semouse organisent une marche solidaire.

Départ du Château Bouly à 14h, 2 parcours 5 et 10km. Ateliers de prévention sur le parcours. Vente de t-shirts et porte-clés et boîte à dons. Collation offerte. Les sommes récoltées seront intégralement reversées à l’association La Rose Saônoise. .

