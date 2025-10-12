Marche Rose Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse
Marche Rose Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse dimanche 12 octobre 2025.
Marche Rose
Château Bouly 6B Avenue Jacques Parisot Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-12
À l’occasion d’Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein, le CCASC et la ville de St Loup sur Semouse organisent une marche solidaire.
Départ du Château Bouly à 14h, 2 parcours 5 et 10km. Ateliers de prévention sur le parcours. Vente de t-shirts et porte-clés et boîte à dons. Collation offerte. Les sommes récoltées seront intégralement reversées à l’association La Rose Saônoise. .
Château Bouly 6B Avenue Jacques Parisot Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
English : Marche Rose
German : Marche Rose
Italiano :
Espanol :
L’événement Marche Rose Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2025-09-22 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)