Marche rose Mairie Saint-Pardon-de-Conques
Marche rose Mairie Saint-Pardon-de-Conques dimanche 12 octobre 2025.
Marche rose
Mairie 238 Graoua Saint-Pardon-de-Conques Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Les habitants de Saint-Pierre de Mons s’associent à cette marche de 8,3 kilomètres.
Café offert et vente de goodies.
9h départ
11h30 arrivée à Barie avec l’ensemble des communes participantes (Saint-Loubert, Bieujac, Castets-et-Castillon, Barie)
Apéritif offert par la municipalité
Pique-nique tiré du sac pour ceux qui le souhaitent
Prévoir un véhicule pour le retour si besoin .
Mairie 238 Graoua Saint-Pardon-de-Conques 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 07 18 Mairie@st-pardon-de-conques.fr
English : Marche rose
German : Marche rose
Italiano :
Espanol : Marche rose
L’événement Marche rose Saint-Pardon-de-Conques a été mis à jour le 2025-10-02 par La Gironde du Sud