Marche rose Mairie Saint-Pardon-de-Conques

Mairie 238 Graoua Saint-Pardon-de-Conques Gironde

Les habitants de Saint-Pierre de Mons s’associent à cette marche de 8,3 kilomètres.

Café offert et vente de goodies.

9h départ

11h30 arrivée à Barie avec l’ensemble des communes participantes (Saint-Loubert, Bieujac, Castets-et-Castillon, Barie)

Apéritif offert par la municipalité

Pique-nique tiré du sac pour ceux qui le souhaitent

Prévoir un véhicule pour le retour si besoin .

Mairie 238 Graoua Saint-Pardon-de-Conques 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 07 18 Mairie@st-pardon-de-conques.fr

