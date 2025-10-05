MARCHE ROSE Saint-Père-en-Retz
Salle du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-10-05 07:30:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Week-end Rose, le cancer du sein, parlons-en !
En partenariat avec Commune de Saint Père en retz, week-end « Rose » le dimanche 5 octobre
3 circuits
1 circuit famille, 5km
2 circuit découverte 13km
3 circuit confirmé 20km
N’oubliez pas d’apporter vos gobelets pour les ravitaillements.
Venez tous en rose !
Départs entre 7h30 & 10h à la salle du Grand Fay
Inscritpion sur place .
Salle du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 12 26 64
