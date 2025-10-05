MARCHE ROSE Saint-Père-en-Retz

MARCHE ROSE Saint-Père-en-Retz dimanche 5 octobre 2025.

MARCHE ROSE

Salle du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-05 07:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Week-end Rose, le cancer du sein, parlons-en !

En partenariat avec Commune de Saint Père en retz, week-end « Rose » le dimanche 5 octobre

3 circuits

1 circuit famille, 5km

2 circuit découverte 13km

3 circuit confirmé 20km

N’oubliez pas d’apporter vos gobelets pour les ravitaillements.

Venez tous en rose !

Départs entre 7h30 & 10h à la salle du Grand Fay

Inscritpion sur place .

Salle du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 12 26 64

