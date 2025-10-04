Marche Rose Saint-Renan
Marche Rose Saint-Renan samedi 4 octobre 2025.
Marche Rose
Parvis de la mairie Saint-Renan Finistère
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Le CCAS organise 2 événements à l’occasion d’Octobre Rose (mobilisation et sensibilisation au dépistage du cancer du sein).
Parcours de marche de 3 km vers La pointe des Renards aller retour (3 € le parcours) ou un parcours de course à pied dans Beauséjour (1€ le tour de 600 m), nombre de tours libre.
Si vous voulez apporter des gâteaux pour la vente au bénéfice de l’événement, ça serait bienvenu.
Rdv à l’emplacement sur le parvis de la Mairie . .
Parvis de la mairie Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 63 47 99 00
