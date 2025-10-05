Marche Rose Place Guyader Saint-Renan
Marche Rose Place Guyader Saint-Renan dimanche 5 octobre 2025.
Marche Rose
Place Guyader Boulodrome couvert Saint-Renan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Ensemble à Saint-Renan contre le cancer du sein.
Départs libres dès 8h30.
Départs groupés à 9h et 9h15.
Circuits de 6 et 9 km.
Inscription sur Klikego ou sur place dès 8h. .
Place Guyader Boulodrome couvert Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marche Rose Saint-Renan a été mis à jour le 2025-09-15 par OT IROISE BRETAGNE