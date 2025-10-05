Marche Rose Place Guyader Saint-Renan

Marche Rose Place Guyader Saint-Renan dimanche 5 octobre 2025.

Marche Rose

Place Guyader Boulodrome couvert Saint-Renan Finistère

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05

Ensemble à Saint-Renan contre le cancer du sein.

Départs libres dès 8h30.

Départs groupés à 9h et 9h15.

Circuits de 6 et 9 km.

Inscription sur Klikego ou sur place dès 8h. .

Place Guyader Boulodrome couvert Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne

