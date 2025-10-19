MARCHE ROSE Rte de Chez Mérias Saint-Simon-de-Bordes
Rte de Chez Mérias Au Bourget Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Marche Rose
avec 2 points de départs, organisée par les communes de Fontaines d’Ozillac et St Simon de Bordes
Rte de Chez Mérias Au Bourget Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 80 27 14
English :
Pink Walk
with 2 starting points, organized by the communes of Fontaines d’Ozillac and St Simon de Bordes
German :
Rosa Wanderung
mit 2 Startpunkten, organisiert von den Gemeinden Fontaines d’Ozillac und St Simon de Bordes
Italiano :
Passeggiata rosa
con 2 punti di partenza, organizzata dai comuni di Fontaines d’Ozillac e St Simon de Bordes
Espanol :
Marcha Rosa
con 2 puntos de salida, organizada por los municipios de Fontaines d’Ozillac y St Simon de Bordes
L’événement MARCHE ROSE Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2025-10-06 par Offices de Tourisme de Jonzac