MARCHE ROSE Rte de Chez Mérias Saint-Simon-de-Bordes

MARCHE ROSE Rte de Chez Mérias Saint-Simon-de-Bordes dimanche 19 octobre 2025.

MARCHE ROSE

Rte de Chez Mérias Au Bourget Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Marche Rose

avec 2 points de départs, organisée par les communes de Fontaines d’Ozillac et St Simon de Bordes

.

Rte de Chez Mérias Au Bourget Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 80 27 14

English :

Pink Walk

with 2 starting points, organized by the communes of Fontaines d’Ozillac and St Simon de Bordes

German :

Rosa Wanderung

mit 2 Startpunkten, organisiert von den Gemeinden Fontaines d’Ozillac und St Simon de Bordes

Italiano :

Passeggiata rosa

con 2 punti di partenza, organizzata dai comuni di Fontaines d’Ozillac e St Simon de Bordes

Espanol :

Marcha Rosa

con 2 puntos de salida, organizada por los municipios de Fontaines d’Ozillac y St Simon de Bordes

L’événement MARCHE ROSE Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2025-10-06 par Offices de Tourisme de Jonzac