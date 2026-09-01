AGENDA · Saussey
Marche Rose Saussey
samedi 26 septembre 2026 · Saussey
Informations pratiques
Saussey
Marche Rose
2 Place de la Mairie Saussey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Marche Rose au profit de la recherche contre le cancer du sein marches 4 km/9 km, animations, tombola, buvette et restauration.
Rendez-vous 8h30, salle des associations à Saussey. .
2 Place de la Mairie Saussey 50200 Manche Normandie +33 7 78 64 82 01 asso.marchegymsaussey@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche Rose
L’événement Marche Rose Saussey a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme