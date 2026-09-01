Informations pratiques

Saussey

Marche Rose

2 Place de la Mairie Saussey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Marche Rose au profit de la recherche contre le cancer du sein marches 4 km/9 km, animations, tombola, buvette et restauration.

Rendez-vous 8h30, salle des associations à Saussey. .

2 Place de la Mairie Saussey 50200 Manche Normandie +33 7 78 64 82 01 asso.marchegymsaussey@gmail.com

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English : Marche Rose

L’événement Marche Rose Saussey a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme