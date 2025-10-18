Marche rose Sauternes
Marche rose Sauternes samedi 18 octobre 2025.
Marche rose
5 Place de la Mairie Sauternes Gironde
Marche de 7 kilomètres en faveur de la recherche contre le cancer du sein
Départ devant l’espace culturel, à côté de la mairie
Accueil dès 9h
Café d’accueil et Sauternes à l’arrivée
La marche traversera les châteaux d’Yquem, de Guiraud, d’Arche, etc.
Présence de la Présidente du Comité de Prévention Dépistage des Cancers .
5 Place de la Mairie Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine
