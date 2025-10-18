Marche rose Sauternes

Marche rose Sauternes samedi 18 octobre 2025.

Marche rose

5 Place de la Mairie Sauternes Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Marche de 7 kilomètres en faveur de la recherche contre le cancer du sein

Départ devant l’espace culturel, à côté de la mairie

Accueil dès 9h

Café d’accueil et Sauternes à l’arrivée

La marche traversera les châteaux d’Yquem, de Guiraud, d’Arche, etc.

Présence de la Présidente du Comité de Prévention Dépistage des Cancers .

5 Place de la Mairie Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 31 35 35

English : Marche rose

German : Marche rose

Italiano :

Espanol : Marche rose

L’événement Marche rose Sauternes a été mis à jour le 2025-10-08 par La Gironde du Sud