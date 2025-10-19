Marche rose Stade Guy Goron Sérigné

Marche rose Stade Guy Goron Sérigné dimanche 19 octobre 2025.

Marche rose

Stade Guy Goron 6 Rue du Stade Sérigné Vendée

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-10-19 10:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Marche de 5 kms ouverte à tous

Au profit l’AVLC.

Venez partager un moment d’amitié, de solidarité et d’espoir.

Chaque pas, chaque foulée, compte dans ce combat.

Café/thé/jus d’orange et brioche offerts à tous les participants avant le départ.

Restauration pour le déjeuner, apéritif offert aux participants

(Grillées de mojette/saucisses~Fromage ~Pomme)

Buvette

Inscriptions sur place à partir de 9h45.

Départ groupé à 10h30.

5 kms

10€ par personne

Enfants gratuits .

Stade Guy Goron 6 Rue du Stade Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 61 56 98

English :

5-kilometre walk open to all

German :

Wanderung von 5 kms für alle offen

Italiano :

Passeggiata di 5 km aperta a tutti

Espanol :

Marcha de 5 km abierta a todos

