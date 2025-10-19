Marche rose Stade Guy Goron Sérigné
Marche rose Stade Guy Goron Sérigné dimanche 19 octobre 2025.
Marche rose
Stade Guy Goron 6 Rue du Stade Sérigné Vendée
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Marche de 5 kms ouverte à tous
Au profit l’AVLC.
Venez partager un moment d’amitié, de solidarité et d’espoir.
Chaque pas, chaque foulée, compte dans ce combat.
Café/thé/jus d’orange et brioche offerts à tous les participants avant le départ.
Restauration pour le déjeuner, apéritif offert aux participants
(Grillées de mojette/saucisses~Fromage ~Pomme)
Buvette
Inscriptions sur place à partir de 9h45.
Départ groupé à 10h30.
5 kms
10€ par personne
Enfants gratuits .
Stade Guy Goron 6 Rue du Stade Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 61 56 98
English :
5-kilometre walk open to all
German :
Wanderung von 5 kms für alle offen
Italiano :
Passeggiata di 5 km aperta a tutti
Espanol :
Marcha de 5 km abierta a todos
L’événement Marche rose Sérigné a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin