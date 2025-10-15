Marche rose rue du moulin Stenay

Le Centre Social et Culturel de Stenay organise son annuelle Marche Rose au profit de la Ligue contre le cancer. Au départ du Parc de la Forge, partez pour une petite marche et profitez en pour découvrir le patrimoine de Stenay grâce aux commentaires de Marine Flamion archiviste à la ville de Stenay.

La marche sera accessible pour tous. Le goûter sera offert au retour de la marche.Tout public

rue du moulin Parc de la Forge Stenay 55700 Meuse Grand Est csc.stenay@orange.fr

English :

The Centre Social et Culturel de Stenay is organizing its annual Marche Rose in aid of the Ligue contre le cancer. Departing from the Parc de la Forge, set off for a short walk to discover Stenay’s heritage, with commentary by Marine Flamion, Stenay’s town archivist.

The walk is accessible to all. A snack will be provided on return.

German :

Das Centre Social et Culturel de Stenay organisiert seinen jährlichen Marche Rose zugunsten der Krebsliga. Vom Parc de la Forge aus starten Sie zu einem kleinen Spaziergang und nutzen Sie die Gelegenheit, das Kulturerbe von Stenay mithilfe der Kommentare von Marine Flamion, Archivarin der Stadt Stenay, zu entdecken.

Der Spaziergang ist für alle zugänglich. Bei der Rückkehr vom Spaziergang wird ein kleiner Imbiss angeboten.

Italiano :

Il Centre Social et Culturel de Stenay organizza la sua annuale Marcia della Rosa a favore della Ligue contre le cancer. Partendo dal Parc de la Forge, si potrà fare una breve passeggiata alla scoperta del patrimonio di Stenay con l’aiuto di Marine Flamion, archivista comunale di Stenay.

La passeggiata è accessibile a tutti. Al ritorno dalla passeggiata sarà offerto uno spuntino.

Espanol :

El Centro Social y Cultural de Stenay organiza cada año su Marcha Rosa a beneficio de la Liga contra el Cáncer. Partiendo del Parque de la Fragua, dé un pequeño paseo y descubra el patrimonio de Stenay con la ayuda de Marine Flamion, archivera municipal de Stenay.

El paseo es accesible a todos. A la vuelta se ofrecerá un tentempié.

