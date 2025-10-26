Marche Rose Tournon-Saint-Martin
Marche Rose Tournon-Saint-Martin dimanche 26 octobre 2025.
Marche Rose
rue du Moulin Tournon-Saint-Martin Indre
Marche Rose au profit de la Ligue contre le cancer (6.5 km ou 9 km)
Tournon Rando vous propose de randonner à pied dans le cadre d’Octobre Rose avec deux circuits au choix 6,5 km ou 9 km
Inscriptions au Moulin de Tournon-St-Martin à partir de 8h30 pour un départ à 9h. Verre de l’amitié offert à l’arrivée par la mairie. Participation libre au profit de la Ligue contre le cancer. .
rue du Moulin Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 51 39 87
English :
Marche Rose in aid of the Ligue contre le cancer (6.5 km or 9 km)
German :
Rosa Wanderung zugunsten der Krebsliga (6,5 km oder 9 km)
Italiano :
Camminata rosa a favore della Ligue contre le cancer (6,5 km o 9 km)
Espanol :
Marcha Rosa a favor de la Liga contra el Cáncer (6,5 km o 9 km)
