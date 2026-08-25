Informations pratiques

Val-d’Usiers

Marche rose

salle des fêtes de Sombacour Bians-les-Usiers Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Organisé par l’association DOUBS SOEURS .

Organisation d’une marche dans le cadre d’Octobre Rose. .

salle des fêtes de Sombacour Val-d’Usiers 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 81 98 45 doubssoeurs@gmail.com

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English :

L’événement Marche rose Val-d’Usiers a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS