AGENDA · Bians-les-Usiers
Marche rose Val-d’Usiers
samedi 3 octobre 2026 · Bians-les-Usiers
Informations pratiques
Val-d’Usiers
Marche rose
salle des fêtes de Sombacour Bians-les-Usiers Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Organisé par l’association DOUBS SOEURS .
Organisation d’une marche dans le cadre d’Octobre Rose. .
salle des fêtes de Sombacour Val-d’Usiers 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 81 98 45 doubssoeurs@gmail.com
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English :
L’événement Marche rose Val-d’Usiers a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS