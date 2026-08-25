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AGENDA · Bians-les-Usiers

Marche rose Val-d’Usiers

samedi 3 octobre 2026 · Bians-les-Usiers

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
salle des fêtes de Sombacour
Ville
25520 Bians-les-Usiers
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Val-d’Usiers

Marche rose

salle des fêtes de Sombacour Bians-les-Usiers Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Organisé par l’association DOUBS SOEURS .
Organisation d’une marche dans le cadre d’Octobre Rose.   .

salle des fêtes de Sombacour Val-d’Usiers 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 81 98 45  doubssoeurs@gmail.com

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English :

L’événement Marche rose Val-d’Usiers a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS