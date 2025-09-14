Marche Rose Vieille-Brioude
Marche Rose Vieille-Brioude dimanche 14 septembre 2025.
Marche Rose
place de la Croix des Pres Vieille-Brioude Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Marche rose (pour la ligue contre le cancer)
.
place de la Croix des Pres Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 31 41 48
English :
Marche rose (for the league against cancer)
German :
Rosa Wanderung (für die Krebsliga)
Italiano :
Marche rose (per la Lega contro il cancro)
Espanol :
Marche rose (para la liga contra el cáncer)
