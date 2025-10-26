Marche Rose Ville-sous-la-Ferté

Place de la Mairie Ville-sous-la-Ferté Aube

L’association Cath&Hope organise une marche rose le dimanche 26 octobre.

Rendez-vous place de la mairie de Ville-sous-la-Ferté à 9h pour un départ à 9h30.

– Parcours de 10km

– Dress code rose

– Inscription à partir de 5€

– Apé’rose offert par l’association

– Repas tiré du sac à la salle des fêtes .

Place de la Mairie Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 6 21 15 02 57

