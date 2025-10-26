Marche Rose Ville-sous-la-Ferté
L’association Cath&Hope organise une marche rose le dimanche 26 octobre.
Rendez-vous place de la mairie de Ville-sous-la-Ferté à 9h pour un départ à 9h30.
– Parcours de 10km
– Dress code rose
– Inscription à partir de 5€
– Apé’rose offert par l’association
– Repas tiré du sac à la salle des fêtes .
Place de la Mairie Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 6 21 15 02 57
