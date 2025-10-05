Marche Rose Place HUMBERT II place du château Visan

Première édition de notre MARCHE ROSE le DIMANCHE 5 OCTOBRE à VISAN avec 2 parcours pédestre 6km ou 12km.

Départ et Arrivée sur la place du château à VISAN (84820).

Inscription à partir de 9h (don libre) et départ unique à 10h

.

Place HUMBERT II place du château 296 rue du batadou Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 15 01 80 festivisan@gmail.com

English :

First edition of our MARCHE ROSE on SUNDAY OCTOBER 5 in VISAN with 2 walking routes 6km or 12km.

Start and finish on the château square in VISAN (84820).

Registration from 9am (free donation) and single start at 10am

German :

Erste Ausgabe unserer MARCHE ROSE am SONNTAG, dem 5. OKTOBER, in VISAN mit zwei Wanderstrecken von 6 km oder 12 km.

Start und Ziel befinden sich auf dem Schlossplatz in VISAN (84820).

Anmeldung ab 9 Uhr (freie Spende) und einmaliger Start um 10 Uhr

Italiano :

Prima edizione della nostra MARCHE ROSE DOMENICA 5 OTTOBRE a VISAN con 2 percorsi a piedi di 6 km o 12 km.

Partenza e arrivo in Place du Château a VISAN (84820).

Iscrizioni dalle 9.00 (donazione libera) e partenza singola alle 10.00

Espanol :

Primera edición de nuestra MARCHE ROSE el DOMINGO 5 DE OCTUBRE en VISAN con 2 recorridos a pie de 6km o 12km.

Salida y llegada en la Place du Château de VISAN (84820).

Inscripciones a partir de las 9h (donativo gratuito) y salida única a las 10h

