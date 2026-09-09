Informations pratiques

Visan

Marche Rose

Place HUMBERT II – place du château Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La Marche Rose est organisée dans le cadre d’Octobre ROSE. Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer de Vaucluse.

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Place HUMBERT II – place du château Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 15 01 80 festivisan@gmail.com

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English :

The Pink Walk is organized as part of Pink October. All proceeds will be donated to the Vaucluse Cancer League.

L’événement Marche Rose Visan a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes