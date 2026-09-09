Marche Rose Visan
dimanche 4 octobre 2026 · Visan
Informations pratiques
Visan
Marche Rose
Place HUMBERT II – place du château Visan Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
La Marche Rose est organisée dans le cadre d’Octobre ROSE. Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer de Vaucluse.
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Place HUMBERT II – place du château Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 15 01 80 festivisan@gmail.com
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English :
The Pink Walk is organized as part of Pink October. All proceeds will be donated to the Vaucluse Cancer League.
L’événement Marche Rose Visan a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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