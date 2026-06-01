Duhort-Bachen

Marché rural à Duhort-Bachen

Place du village Duhort-Bachen Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:30:00

fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Marché rural avec restauration sur place de 16h30 à 20h30 sur la place du village à Duhort Bachen

VENDREDI 26 JUIN

Fruits, légumes, Fromages, Produits asiatiques Et autres découvertes gourmandes…

Menu Effiloché de porc, Frites & salade, Dessert au choix: glace fermière des Givrés des Près Ou crêpe (sucrée ou caramel beurre salé)

BUVETTE tenue par t’association DUHO’Run

Adulte 18€ et -12 ANS 15€

RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le MERCREDI 24 JUIN 12H Mathilde 06 14 36 53 29 (de préférence SMS) .

Place du village Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 36 53 29

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English : Marché rural à Duhort-Bachen

L’événement Marché rural à Duhort-Bachen Duhort-Bachen a été mis à jour le 2026-06-11 par Tourisme Aire Eugénie