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Marché rural à Duhort-Bachen Duhort-Bachen

Marché rural à Duhort-Bachen Duhort-Bachen

Marché rural à Duhort-Bachen Duhort-Bachen vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 40800 Duhort-Bachen

Département : Landes

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 15 15 Tarif réduit

Duhort-Bachen

Marché rural à Duhort-Bachen

Place du village Duhort-Bachen Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:30:00
fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Marché rural avec restauration sur place de 16h30 à 20h30 sur la place du village à Duhort Bachen
VENDREDI 26 JUIN
Fruits, légumes, Fromages, Produits asiatiques Et autres découvertes gourmandes…
Menu Effiloché de porc, Frites & salade, Dessert au choix: glace fermière des Givrés des Près Ou crêpe (sucrée ou caramel beurre salé)
BUVETTE tenue par t’association DUHO’Run
Adulte 18€ et -12 ANS 15€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le MERCREDI 24 JUIN 12H Mathilde 06 14 36 53 29 (de préférence SMS)   .

Place du village Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 36 53 29 

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English : Marché rural à Duhort-Bachen

L’événement Marché rural à Duhort-Bachen Duhort-Bachen a été mis à jour le 2026-06-11 par Tourisme Aire Eugénie

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