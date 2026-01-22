Marche Mairie Saint-Honoré-les-Bains

Marche

Mairie 1 Place Firmin Bazot Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 16:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Le Comité des Fêtes de Saint-Honoré -les-Bains organise une randonnée de 5km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .

Mairie 1 Place Firmin Bazot Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 99 13 80 cdfstho@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche

L’événement Marche Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Rives du Morvan