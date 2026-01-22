Marche Mairie Saint-Honoré-les-Bains
Marche Mairie Saint-Honoré-les-Bains jeudi 12 février 2026.
Marche
Mairie 1 Place Firmin Bazot Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12 16:00:00
2026-02-12
Le Comité des Fêtes de Saint-Honoré -les-Bains organise une randonnée de 5km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .
Mairie 1 Place Firmin Bazot Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 99 13 80 cdfstho@gmail.com
