Alençon

Marché Saint Joseph

28 Rue de la Poterne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

3ème édition du marché des créateurs locaux

De 10h à 17h à la salle de la Providence (derrière la Basilique Notre Dame) au 28 rue de la poterne.

Retrouvez de nombreux artisans cuir, bois, bijoux, aquarelles, tissus, abat-jour … .

28 Rue de la Poterne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

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English : Marché Saint Joseph

L’événement Marché Saint Joseph Alençon a été mis à jour le 2026-04-11 par OT CUA ALENCON