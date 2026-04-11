Marché Saint Joseph Alençon
Marché Saint Joseph Alençon vendredi 1 mai 2026.
Alençon
Marché Saint Joseph
28 Rue de la Poterne Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
3ème édition du marché des créateurs locaux
De 10h à 17h à la salle de la Providence (derrière la Basilique Notre Dame) au 28 rue de la poterne.
Retrouvez de nombreux artisans cuir, bois, bijoux, aquarelles, tissus, abat-jour … .
28 Rue de la Poterne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
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English : Marché Saint Joseph
L’événement Marché Saint Joseph Alençon a été mis à jour le 2026-04-11 par OT CUA ALENCON
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