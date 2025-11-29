Marché Saint-Nicolas à Gy Gy
Marché Saint-Nicolas à Gy
Gymnase de Gy Gy Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Plongez dans la féerie des fêtes au Marché Artisanal de Saint-Nicolas, où plus de 60 exposants vous attendent avec leurs créations uniques, gourmandises locales et idées cadeaux originales ! Buvette et petite restauration, Grande tombola avec de nombreux lots à gagner. Horaires Samedi 10h 19h, Dimanche 10h 18h, Entrée GRATUITE .
Gymnase de Gy Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 79 29 02 dynamiquesmontsdegy@gmail.com
