Marché Saint-Nicolas à Gy

Gymnase de Gy Gy Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Plongez dans la féerie des fêtes au Marché Artisanal de Saint-Nicolas, où plus de 60 exposants vous attendent avec leurs créations uniques, gourmandises locales et idées cadeaux originales ! Buvette et petite restauration, Grande tombola avec de nombreux lots à gagner. Horaires Samedi 10h 19h, Dimanche 10h 18h, Entrée GRATUITE .

Gymnase de Gy Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 79 29 02 dynamiquesmontsdegy@gmail.com

English : Marché Saint-Nicolas à Gy

German : Marché Saint-Nicolas à Gy

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché Saint-Nicolas à Gy Gy a été mis à jour le 2025-10-28 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY