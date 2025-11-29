Marché Saint-Nicolas au Château de Maupassant VIHIERS Lys-Haut-Layon

Marché Saint-Nicolas au Château de Maupassant

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-29 2025-11-30

L’association Vihiers Patrimoine vous invite à son marché de Noël, le marché Saint Nicolas, qui se tiendra comme chaque année au château de Maupassant.

Pour l’occasion, les trois étages du château restauré depuis 30 ans par les bénévoles de l’association, avec l’aide de la mairie seront exceptionnellement ouverts au public.

Une trentaine d’exposants (artisans, commerçants, producteurs locaux…) seront présents faites le plein d’idées cadeaux !

Et pour faire une pause, les bénévoles de Vihiers Patrimoine proposeront une petite cafétéria avec vin chaud et gâteaux maison.

Entrée gratuite. .

English :

The Vihiers Patrimoine association invites you to its annual Christmas market, the Marché Saint Nicolas, at the Château de Maupassant.

German :

Der Verein Vihiers Patrimoine lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt, dem Saint Nicolas-Markt, ein, der wie jedes Jahr im Château de Maupassant stattfindet.

Italiano :

L’associazione Vihiers Patrimoine vi invita al suo mercatino di Natale, il mercatino di Saint Nicolas, che si terrà ogni anno al Château de Maupassant.

Espanol :

La asociación Vihiers Patrimoine le invita a su mercado de Navidad, el mercado de San Nicolás, que se celebrará todos los años en el castillo de Maupassant.

