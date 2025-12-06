Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur Saint-Sauveur

Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

10h00 19h00

Nombreux stands d’artisanat et gastronomie

Crêpes, gaufres, vin chaud et bière de Noël

Restauration le midi

10h00 16h00

Balade à poney avec La Fontaine aux Chevaux

10h30 12h00 à la Salvathèque

Atelier Lettre au Père Noël

Bourse aux jouets

15h00 16h30

Atelier pour les enfants création de décorations de Noël (gratuit)

16h30 17h30

Contes de Noël et friandises (gratuit pour les enfants)

17h30

Élection des pulls de Noël les plus originaux

(Ouverte à tous ! Enfants et Adultes)

À partir de 18h30

Sonneurs de trompe de chasse

Et feu d’artifice .

Salle polyvalente Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 57 13

English : Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur

