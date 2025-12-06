Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur Saint-Sauveur
Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur Saint-Sauveur samedi 6 décembre 2025.
Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur
Salle polyvalente Saint-Sauveur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
10h00 19h00
Nombreux stands d’artisanat et gastronomie
Crêpes, gaufres, vin chaud et bière de Noël
Restauration le midi
10h00 16h00
Balade à poney avec La Fontaine aux Chevaux
10h30 12h00 à la Salvathèque
Atelier Lettre au Père Noël
Bourse aux jouets
15h00 16h30
Atelier pour les enfants création de décorations de Noël (gratuit)
16h30 17h30
Contes de Noël et friandises (gratuit pour les enfants)
17h30
Élection des pulls de Noël les plus originaux
(Ouverte à tous ! Enfants et Adultes)
À partir de 18h30
Sonneurs de trompe de chasse
Et feu d’artifice .
Salle polyvalente Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 57 13
English : Marché Saint-Nicolas de Saint-Sauveur
