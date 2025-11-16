Marché de Noël Saint Nicolas Espace culturel Montmartin-sur-Mer
Marché de Noël Saint Nicolas Espace culturel Montmartin-sur-Mer dimanche 16 novembre 2025.
Marché de Noël Saint Nicolas
Espace culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Marché Saint Nicolas avec plus de 35 exposants pour vos cadeaux de fin d’année.
Du 15 au 16 novembre. .
Espace culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 16 85 40 23 patrimoines.montmartin@gmail.com
English : Marché de Noël Saint Nicolas
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Saint Nicolas Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme