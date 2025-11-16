Marché de Noël Saint Nicolas Espace culturel Montmartin-sur-Mer

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Espace culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche

Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Marché Saint Nicolas avec plus de 35 exposants pour vos cadeaux de fin d’année.
Du 15 au 16 novembre.   .

Espace culturel 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 16 85 40 23  patrimoines.montmartin@gmail.com

