Marché Saint-Valentin, spécial artisans et créateurs

Quai Dampierre Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Une belle occasion de se faire plaisir et de trouver des idées cadeaux pour ceux que l’on aime !

Une dizaine d’artisans et de créateurs seront présents pour vous faire découvrir leurs univers bougies, créations textiles, prêt-à-porter féminin, fleurs, gourmandises sucrées… Autant de propositions originales et de qualité.



Les commerçants du centre-ville seront également au rendez-vous pour vous proposer leurs pépites, parfois à prix réduits grâce aux déballages de fin de soldes. .

Quai Dampierre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 78 81 32 05 asso@lesvitrinesdetroyes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché Saint-Valentin, spécial artisans et créateurs Troyes a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne