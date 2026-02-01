Marché Saint-Valentin, spécial artisans et créateurs Troyes
Marché Saint-Valentin, spécial artisans et créateurs Troyes samedi 14 février 2026.
Marché Saint-Valentin, spécial artisans et créateurs
Quai Dampierre Troyes Aube
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
2026-02-14
Une belle occasion de se faire plaisir et de trouver des idées cadeaux pour ceux que l’on aime !
Une dizaine d’artisans et de créateurs seront présents pour vous faire découvrir leurs univers bougies, créations textiles, prêt-à-porter féminin, fleurs, gourmandises sucrées… Autant de propositions originales et de qualité.
Les commerçants du centre-ville seront également au rendez-vous pour vous proposer leurs pépites, parfois à prix réduits grâce aux déballages de fin de soldes. .
Quai Dampierre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 78 81 32 05 asso@lesvitrinesdetroyes.fr
