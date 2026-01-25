Marché Saint-Victor Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Marché Saint-Victor

Dimanche 25 janvier 2026 de 9h à 13h.

Dimanche 22 février 2026 de 9h à 13h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-02-22 13:00:00

2026-01-25 2026-02-22

Petit marché qui propose des produits de qualité qui se déroule une fois par mois le dimanche.

Première bonne résolution facile ! pour la nouvelle année aller faire son marché en plein-air, au pied des murs de l’Abbaye Saint-Victor.



Braver le froid avec un petit café, fêter la Chandeleur avec des crêpes salées et sucrées, acheter des fruits et légumes d’hiver et profiter des divers espaces d’animation

• Le marché de la place Saint-Victor et ses stands variés (9h00-13h00)

• Le charmant jardin Bertie Albrecht pour la pause déjeuner avec sa guinguette (11h00-16h00)

• Le petit jardin Lamy, pour les animations enfants.



Bon dimanche ! .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 810 81 38 13

English :

Small market offering quality products, held once a month on Sundays.

