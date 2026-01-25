Marché Saint-Victor Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement
Marché Saint-Victor Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement dimanche 25 janvier 2026.
Marché Saint-Victor
Dimanche 25 janvier 2026 de 9h à 13h.
Dimanche 22 février 2026 de 9h à 13h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 09:00:00
fin : 2026-02-22 13:00:00
Date(s) :
2026-01-25 2026-02-22
Petit marché qui propose des produits de qualité qui se déroule une fois par mois le dimanche.
Première bonne résolution facile ! pour la nouvelle année aller faire son marché en plein-air, au pied des murs de l’Abbaye Saint-Victor.
Braver le froid avec un petit café, fêter la Chandeleur avec des crêpes salées et sucrées, acheter des fruits et légumes d’hiver et profiter des divers espaces d’animation
• Le marché de la place Saint-Victor et ses stands variés (9h00-13h00)
• Le charmant jardin Bertie Albrecht pour la pause déjeuner avec sa guinguette (11h00-16h00)
• Le petit jardin Lamy, pour les animations enfants.
Bon dimanche ! .
Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 810 81 38 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Small market offering quality products, held once a month on Sundays.
L’événement Marché Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille