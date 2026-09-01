Marché Saint-Victor Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Marché Saint-Victor

Dimanche 27 septembre 2026 de 9h à 13h.

9h – 13h : le marché

11h – 16h : la guinguette.

Dimanche 25 octobre 2026 de 9h à 13h.

9h – 13h : le marché

11h – 16h : la guinguette.

Dimanche 29 novembre 2026 de 9h à 13h.

9h – 13h : le marché

11h – 16h : la guinguette.

Dimanche 27 décembre 2026 de 9h à 13h.

9h – 13h : le marché

11h – 16h : la guinguette. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-10-25 13:00:00

Date(s) :

2026-09-27 2026-10-25 2026-11-29 2026-12-27

Petit marché qui propose des produits de qualité qui se déroule une fois par mois le dimanche. Marché de producteurs locaux et de gourmandises.

Le marché Saint-Victor, au pied de l’abbaye éponyme, surplombant le Vieux-Port, sera présent tous les derniers dimanches du mois jusqu’à la fin de l’année 2026.



Venez profiter d’un marché bio et local, de 9h00 à 13h00. Vous y trouverez des fruits et légumes de saison, de délicieux fromages, du miel, des plantes médicinales, des pains variés, de nombreux objets artisanaux…



Place Saint-Victor, jardin Bertie Albrecht pour l’espace restauration et jardin Lamy pour l’espace enfant. .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 810 81 38 13

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English :

A small market offering high-quality products that takes place once a month on Sundays. A market featuring local producers and gourmet treats.

L’événement Marché Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille