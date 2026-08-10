Marché saisonnier, artisans et créateurs locaux et parking de la mairie Messanges

Informations pratiques

Messanges

Marché saisonnier, artisans et créateurs locaux

et parking de la mairie Place des tilleuls/office de tourisme Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 07:30:00

fin : 2026-08-21 13:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Nouveau à Messanges !

En complément du marché alimentaire situé à côté de la mairie, un marché des artisans créateurs s’installe tous les vendredis.

Découvrez les produits locaux, spécialités gourmandes, artisanat, ainsi que des vêtements et accessoires.

Nouveau à Messanges !

En août, le marché du vendredi évolue.

En complément du marché alimentaire situé à côté de la mairie, un marché des artisans créateurs s’installe tous les vendredis du mois d’août, place des tilleuls devant l’office de tourisme.

Créations artisanales, vêtements et accessoires, souvenirs.

Deux rendez-vous complémentaires pour découvrir les saveurs locales, rencontrer les producteurs et artisans, dénicher des créations originales tout en profitant de l’ambiance d’un petit marché d’été.

Au plaisir de vous y retrouver, tous les vendredis d’août ! .

et parking de la mairie Place des tilleuls/office de tourisme Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 91 44

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English : Marché saisonnier, artisans et créateurs locaux

New in Messanges!

In addition to the farmers’ market located next to City Hall, a craft and artisan market is held every Friday.

Discover local products, gourmet specialties, crafts, as well as clothing and accessories.

L’événement Marché saisonnier, artisans et créateurs locaux Messanges a été mis à jour le 2026-08-07 par OTI LAS