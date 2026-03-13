Marché saisonnier de producteurs et artisans locaux Cour du prieuré Biches
Marché saisonnier de producteurs et artisans locaux Cour du prieuré Biches vendredi 24 avril 2026.
Marché saisonnier de producteurs et artisans locaux
Cour du prieuré 12-13 rue Saint-Victor Biches Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:00:00
fin : 2026-04-24 20:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-22 2026-06-26 2026-07-24 2026-08-28 2026-09-25 2026-10-23
D’avril à octobre, les Amis du Prieuré St-Victor à Biches organisent un marché mensuel de producteurs et artisans locaux.
Rendez-vous tous les 4e vendredis du mois pendant cette période courez au prieuré, vous y trouverez de quoi régaler vos papilles et des idées de cadeaux originaux ! .
Cour du prieuré 12-13 rue Saint-Victor Biches 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 86 08 50
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English : Marché saisonnier de producteurs et artisans locaux
L’événement Marché saisonnier de producteurs et artisans locaux Biches a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Rives du Morvan