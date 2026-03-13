Marché saisonnier de producteurs et artisans locaux Cour du prieuré Biches

Marché saisonnier de producteurs et artisans locaux

Cour du prieuré 12-13 rue Saint-Victor Biches Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24 20:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-22 2026-06-26 2026-07-24 2026-08-28 2026-09-25 2026-10-23

D’avril à octobre, les Amis du Prieuré St-Victor à Biches organisent un marché mensuel de producteurs et artisans locaux.

Rendez-vous tous les 4e vendredis du mois pendant cette période courez au prieuré, vous y trouverez de quoi régaler vos papilles et des idées de cadeaux originaux ! .

Cour du prieuré 12-13 rue Saint-Victor Biches 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 86 08 50

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English : Marché saisonnier de producteurs et artisans locaux

L’événement Marché saisonnier de producteurs et artisans locaux Biches a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Rives du Morvan