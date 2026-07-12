Marché saisonnier à coté du parc aquatique Labenne
vendredi 24 juillet 2026 · à coté du parc aquatique · Labenne
Informations pratiques
Labenne
Marché saisonnier
à coté du parc aquatique Place des Arènes Labenne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 08:30:00
fin : 2026-07-24 13:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Marché saisonnier le vendredi matin, sous les pins, près des arènes. Produits locaux, artisanat, vestimentaire et alimentaire.
Marché saisonnier le vendredi matin, sous les pins, près des arènes. Produits locaux, artisanat, vestimentaire et alimentaire. .
à coté du parc aquatique Place des Arènes Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 40 99
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English : Marché saisonnier
Seasonal market on Friday mornings, under the pine trees, near the arena. Local products, crafts, clothing and food.
L’événement Marché saisonnier Labenne a été mis à jour le 2026-04-03 par OTI LAS
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