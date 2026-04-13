Messanges

Marché saisonnier

Parking de la mairie Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 08:00:00

fin : 2026-07-15 13:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Le Marché a lieu tous les mercredis et vendredis matins Artisanat, produits locaux, alimentaires et vestimentaires.

Le Marché a lieu tous les mercredis et vendredis matins Artisanat, produits locaux, alimentaires et vestimentaires. .

Parking de la mairie Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 91 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché saisonnier

The market takes place every Wednesday and Friday morning: Crafts, local products, food and clothing.

L’événement Marché saisonnier Messanges a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI LAS