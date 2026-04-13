Marché saisonnier Messanges
Marché saisonnier Messanges vendredi 17 juillet 2026.
Messanges
Marché saisonnier
Parking de la mairie Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 08:00:00
fin : 2026-07-17 13:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Le Marché a lieu tous les mercredis et vendredis matins Artisanat, produits locaux, alimentaires et vestimentaires.
Le Marché a lieu tous les mercredis et vendredis matins Artisanat, produits locaux, alimentaires et vestimentaires. .
Parking de la mairie Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 91 44
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English : Marché saisonnier
The market takes place every Wednesday and Friday morning: Crafts, local products, food and clothing.
L’événement Marché saisonnier Messanges a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI LAS
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