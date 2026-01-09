Marché saisonnier

Place de l’église Plonévez-Porzay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-04-05

Tous les dimanches

Marché Tous produits .

Place de l’église Plonévez-Porzay 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 92 50 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché saisonnier Plonévez-Porzay a été mis à jour le 2026-01-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE