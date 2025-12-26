Marche Santé, Doux
Marche Santé, Doux samedi 27 décembre 2025.
Marche Santé
Salle des Fêtes Doux Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Parcours encadrés et reconnus de 3/5/8/10 km Chaussures propres pour rentrer dans la salle
.
Salle des Fêtes Doux 08300 Ardennes Grand Est +33 6 77 56 17 54 marchesanterethel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Supervised and recognized 3/5/8/10 km routes Clean shoes for entering the hall
L’événement Marche Santé Doux a été mis à jour le 2025-12-24 par Ardennes Tourisme