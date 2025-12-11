Marche Santé

Écly Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Marche occasionnelle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Inscriptions et adhésions à partir de 13h30 Départs 14h Parcours de 3,5,8, 10 km reconnus et encadrés

.

Écly 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 25 07 marchesanterethel@gmail.com

English :

Registration and membership from 1:30 p.m. Departure 2 p.m. Recognized and supervised 3, 5, 8, 10 km courses

