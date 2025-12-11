Marche Santé Écly
Marche Santé Écly mardi 16 décembre 2025.
Tarif : 2 – 2 – 0 EUR
Début : 2025-12-16
Inscriptions et adhésions à partir de 13h30 Départs 14h Parcours de 3,5,8, 10 km reconnus et encadrés
Écly 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 25 07 marchesanterethel@gmail.com
English :
Registration and membership from 1:30 p.m. Departure 2 p.m. Recognized and supervised 3, 5, 8, 10 km courses
