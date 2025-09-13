Marche santé en forêt de Retz

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-12-06 2025-12-13

Randonnée pédestre de 5 km, guidée en forêt de Retz.

Ouvert à tous.

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts (près du passage à niveau), pour un départ à 14h vers le site choisi par le guide.

Randonnée pédestre de 5 km, guidée en forêt de Retz.

Ouvert à tous.

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts (près du passage à niveau), pour un départ à 14h vers le site choisi par le guide. .

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 06 47 07 22 sivillers@orange.fr

English :

5 km guided walk in the Retz forest.

Open to all.

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot (near the level crossing), for a 2pm departure to the site chosen by the guide.

German :

Geführte Wanderung von 5 km im Wald von Retz.

Offen für alle.

Treffpunkt: Parkplatz am Bahnhof von Villers-Cotterêts (in der Nähe des Bahnübergangs), Abfahrt um 14 Uhr zu dem vom Führer ausgewählten Ort.

Italiano :

Passeggiata guidata di 5 km nella foresta di Retz.

Aperta a tutti.

Ritrovo al parcheggio della stazione di Villers-Cotterêts (vicino al passaggio a livello), per la partenza alle 14:00 verso il sito scelto dalla guida.

Espanol :

Paseo guiado de 5 km por el bosque de Retz.

Abierto a todos.

Cita en el aparcamiento de la estación de Villers-Cotterêts (cerca del paso a nivel), para salir a las 14:00 hacia el lugar elegido por el guía.

L’événement Marche santé en forêt de Retz Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2019-01-09 par Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aisne