Marche santé en forêt de Retz Villers-Cotterêts
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne
Randonnée pédestre de 5 km, guidée en forêt de Retz.
Ouvert à tous.
Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts (près du passage à niveau), pour un départ à 14h vers le site choisi par le guide.
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 06 47 07 22 sivillers@orange.fr
English :
5 km guided walk in the Retz forest.
Open to all.
Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot (near the level crossing), for a 2pm departure to the site chosen by the guide.
German :
Geführte Wanderung von 5 km im Wald von Retz.
Offen für alle.
Treffpunkt: Parkplatz am Bahnhof von Villers-Cotterêts (in der Nähe des Bahnübergangs), Abfahrt um 14 Uhr zu dem vom Führer ausgewählten Ort.
Italiano :
Passeggiata guidata di 5 km nella foresta di Retz.
Aperta a tutti.
Ritrovo al parcheggio della stazione di Villers-Cotterêts (vicino al passaggio a livello), per la partenza alle 14:00 verso il sito scelto dalla guida.
Espanol :
Paseo guiado de 5 km por el bosque de Retz.
Abierto a todos.
Cita en el aparcamiento de la estación de Villers-Cotterêts (cerca del paso a nivel), para salir a las 14:00 hacia el lugar elegido por el guía.
