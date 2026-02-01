Marche santé en forêt de Retz

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne

Gratuit

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

2026-02-14 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-14 2026-12-05

Randonnée pédestre de 5 à 6 km, guidée en forêt de Retz.

Ouvert à tous.

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts (près du passage à niveau), pour un départ à 14h vers le site choisi par le guide.

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 06 47 07 22 sivillers@orange.fr

English :

5 to 6 km guided hike in the Retz forest.

Open to all.

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot (near the level crossing), for a 2pm departure to the site chosen by the guide.

L’événement Marche santé en forêt de Retz Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2019-01-09 par Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Aisne