Marche Santé Novy-Chevrières

Marche Santé

Marche Santé Novy-Chevrières mardi 24 février 2026.

Marche Santé

Novy-Chevrières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24

Date(s) :
2026-02-24

Départ à 14h Chaussures propres avant et après la marche
  .

Novy-Chevrières 08300 Ardennes Grand Est +33 6 77 56 17 54  marchesanterethel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure at 2 p.m. Clean shoes before and after the walk

L’événement Marche Santé Novy-Chevrières a été mis à jour le 2025-12-26 par Ardennes Tourisme