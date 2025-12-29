Marche Santé

Salle des Fêtes Saint-Fergeux Ardennes

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Départ à 14h Chaussures propres avant et après la marche

Salle des Fêtes Saint-Fergeux 08360 Ardennes Grand Est +33 6 77 56 17 54 marchesanterethel@gmail.com

English :

Departure at 2 p.m. Clean shoes before and after the walk

L’événement Marche Santé Saint-Fergeux a été mis à jour le 2025-12-26 par Ardennes Tourisme