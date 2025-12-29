Marche Santé

Salle fes Fêtes Sorbon Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Départ à 14h Chaussures propres avant et après la marche

.

Salle fes Fêtes Sorbon 08300 Ardennes Grand Est +33 6 77 56 17 54 marchesanterethel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure at 2 p.m. Clean shoes before and after the walk

L’événement Marche Santé Sorbon a été mis à jour le 2025-12-26 par Ardennes Tourisme