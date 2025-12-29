Marche Santé Tagnon
Marche Santé Tagnon samedi 14 février 2026.
Marche Santé
Salle des Fêtes Tagnon Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Départ à 14h Chaussures propres pour avant et après la marche
.
Salle des Fêtes Tagnon 08300 Ardennes Grand Est +33 6 77 56 17 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Departure at 2 p.m. Clean shoes for before and after the walk
L’événement Marche Santé Tagnon a été mis à jour le 2025-12-26 par Ardennes Tourisme