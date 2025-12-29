Marche Santé Thugny-Trugny

Marche Santé Thugny-Trugny samedi 28 mars 2026.

Salle des Fêtes Thugny-Trugny Ardennes

Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Départ à 14h Chaussures propres avant et après la marche
Salle des Fêtes Thugny-Trugny 08300 Ardennes Grand Est +33 6 77 56 17 54  marchesanterethel@gmail.com

English :

Departure at 2 p.m. Clean shoes before and after the walk

