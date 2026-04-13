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Marché Savoyard Praz de Lys Taninges

Marché Savoyard Praz de Lys Taninges mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Praz de Lys

Adresse : Place du marché

Ville : 74440 Taninges

Département : Haute-Savoie

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Taninges

Marché Savoyard

Praz de Lys Place du marché Taninges Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-07 2026-12-22

Marché hebdomadaire au cœur de la station, produits régionaux et spécialités.
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Praz de Lys Place du marché Taninges 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 20 22  accueil@prazdelys-sommand.com

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English : Market

Weekly market in the resort, regional products and specialities.

L’événement Marché Savoyard Taninges a été mis à jour le 2024-12-20 par Praz de Lys Sommand Tourisme