Marché Savoyard Praz de Lys Taninges
Marché Savoyard Praz de Lys Taninges mardi 7 juillet 2026.
Taninges
Marché Savoyard
Praz de Lys Place du marché Taninges Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-07 2026-12-22
Marché hebdomadaire au cœur de la station, produits régionaux et spécialités.
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Praz de Lys Place du marché Taninges 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 20 22 accueil@prazdelys-sommand.com
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English : Market
Weekly market in the resort, regional products and specialities.
L’événement Marché Savoyard Taninges a été mis à jour le 2024-12-20 par Praz de Lys Sommand Tourisme