Marché semi-nocturne à la ferme de la justais Les vergers de la justais Louvigné-du-Désert

Les vergers de la justais La Justais Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-19 17:30:00

fin : 2025-08-26 20:00:00

2025-08-19 2025-08-26

Chaque mardi soir, pendant la saison estivale, la Ferme de la Justais se transforme en marché local ! Venez à la rencontre d’une dizaine de producteurs et découvrez leurs produits dans une ambiance conviviale .

Les vergers de la justais La Justais Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 17 44

