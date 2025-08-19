Marché semi-nocturne à la ferme de la justais Les vergers de la justais Louvigné-du-Désert
Les vergers de la justais La Justais Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine
Début : 2025-08-19 17:30:00
fin : 2025-08-26 20:00:00
2025-08-19 2025-08-26
Chaque mardi soir, pendant la saison estivale, la Ferme de la Justais se transforme en marché local ! Venez à la rencontre d’une dizaine de producteurs et découvrez leurs produits dans une ambiance conviviale .
Les vergers de la justais La Justais Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 17 44
