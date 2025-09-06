Marche semi-nocturne à Liniez Liniez
Marche semi-nocturne à Liniez
4 Route de Vatan Liniez Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-09-06 17:30:00
fin : 2025-09-06
Marche semi-nocturne de 8 km à Liniez.
Rendez-vous dès 17h30 à la salle des fêtes. Départ groupé à 18h30.
Marche suivie d’une fromagée sur inscription avant le 31 août. 4 .
4 Route de Vatan Liniez 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 69 94 75 47
English :
8 km semi-nocturnal walk in Liniez.
German :
8 km lange halbnächtliche Wanderung in Liniez.
Italiano :
Camminata seminotturna di 8 km a Liniez.
Espanol :
Paseo semi nocturno de 8 km en Liniez.
