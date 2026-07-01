Informations pratiques

Doulcon

Marché semi-nocturne au Lac Vert

3 bis Rue de la Gare Doulcon Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Artisans, producteurs locaux, maraîchers, créateurs, … vous donnent rendez-vous cet été au Lac Vert pour les premiers marchés semi-nocturnes du camping !

Venez découvrir le savoir-faire local dans un cadre naturel et verdoyant.Tout public

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3 bis Rue de la Gare Doulcon 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 80 90 38

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English :

Artisans, local producers, farmers, designers, and more invite you to join them this summer at Lac Vert for the campground’s first semi-evening markets!

Come discover local craftsmanship in a natural, lush setting.

L’événement Marché semi-nocturne au Lac Vert Doulcon a été mis à jour le 2026-06-27 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE