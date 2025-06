Marché semi-nocturne Camping d’Audinet Brives-Charensac 15 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Marché semi-nocturne Camping d’Audinet Avenue des sports Brives-Charensac Haute-Loire

Début : Mardi 2025-07-15

fin : 2025-08-19

2025-07-15

Producteurs et artisans locaux se donnent rendez-vous au camping d’Audinet pour un marché semi-nocturne, tous les mardis du 15 juillet au 19 août.

Camping d’Audinet Avenue des sports

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 10 18

English :

Local producers and craftsmen meet at the Audinet campsite for a semi-nightly market, every Tuesday from July 15 to August 19.

German :

Lokale Produzenten und Handwerker treffen sich auf dem Campingplatz von Audinet zu einem halbnächtlichen Markt, der jeden Dienstag vom 15. Juli bis 19. August stattfindet.

Italiano :

I produttori e gli artigiani locali si riuniscono al campeggio Audinet per un mercato semiserio ogni martedì dal 15 luglio al 19 agosto.

Espanol :

Los productores y artesanos locales se reúnen en el camping Audinet para celebrar un mercado semi-noche todos los martes del 15 de julio al 19 de agosto.

