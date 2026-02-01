Marche semi-nocturne Salle des Rencontres Brussey

Marche semi-nocturne

Début : 2026-02-21 18:00:00

Marche semi-nocturne organisée par l’association Les Rives de l’Ognon de Brussey. Parcours de 4 km ou 8 km. Soupe offerte à mi-parcours. Repas franc-comtois à l’arrivée. Inscriptions jusqu’au 15 février 2026. .

Salle des Rencontres Rue du Moulin Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

