Marche semi-nocturne Salle des Rencontres Brussey samedi 21 février 2026.
Salle des Rencontres Rue du Moulin Brussey Haute-Saône
Tarif : 18 – 18 – EUR
Autres Tarifs
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Marche semi-nocturne organisée par l’association Les Rives de l’Ognon de Brussey. Parcours de 4 km ou 8 km. Soupe offerte à mi-parcours. Repas franc-comtois à l’arrivée. Inscriptions jusqu’au 15 février 2026. .
Salle des Rencontres Rue du Moulin Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 78 74 49 arob.brussey@gmail.com
