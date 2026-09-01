Informations pratiques

Boussac

Marché semi-nocturne, chants et cuisse à la broche

Boussac Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À partir de 17h, marché semi nocturne et voitures anciennes (balade à 3€). À 19h30 le duo « Les Ans’ Chantes » et à 21h30 le groupe « Pourquoi pas ».

Menu : Crudité, cuisse de bœuf à la broche, fromage, glace, café.

22h30 : grand feu d’artifice .

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 79 05

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English : Marché semi-nocturne, chants et cuisse à la broche

L’événement Marché semi-nocturne, chants et cuisse à la broche Boussac a été mis à jour le 2026-09-04 par Creuse Confluence Tourisme