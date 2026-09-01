Marché semi-nocturne, chants et cuisse à la broche Boussac
samedi 19 septembre 2026 · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Marché semi-nocturne, chants et cuisse à la broche
Boussac Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À partir de 17h, marché semi nocturne et voitures anciennes (balade à 3€). À 19h30 le duo « Les Ans’ Chantes » et à 21h30 le groupe « Pourquoi pas ».
Menu : Crudité, cuisse de bœuf à la broche, fromage, glace, café.
22h30 : grand feu d’artifice .
Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 79 05
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English : Marché semi-nocturne, chants et cuisse à la broche
L’événement Marché semi-nocturne, chants et cuisse à la broche Boussac a été mis à jour le 2026-09-04 par Creuse Confluence Tourisme
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