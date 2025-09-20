Marche semi nocturne Chasseneuil
Marche semi nocturne Chasseneuil samedi 20 septembre 2025.
Marche semi nocturne
Chasseneuil Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 18:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Marche semi-nocturne organisée par « l’Association Agir pour sourire ».
L’Association Agir pour sourire organise une marche semi nocturne de 5 et 8 km, suivi d’un repas. 8 .
Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 96 78 katia.fenetre@ehpadstgaultier.fr
English :
Half-night walk organized by the « Association Agir pour sourire ».
German :
Halbnächtlicher Spaziergang, organisiert von der « Association Agir pour sourire ».
Italiano :
Passeggiata di mezza notte organizzata dall’Associazione Agir pour sourire.
Espanol :
Paseo de media noche organizado por la « Association Agir pour sourire ».
L’événement Marche semi nocturne Chasseneuil a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Vallée de la Creuse