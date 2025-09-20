Marche semi nocturne Chasseneuil

Marche semi nocturne Chasseneuil samedi 20 septembre 2025.

Marche semi nocturne

Chasseneuil Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Marche semi-nocturne organisée par « l’Association Agir pour sourire ».

L’Association Agir pour sourire organise une marche semi nocturne de 5 et 8 km, suivi d’un repas. 8 .

Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 96 78 katia.fenetre@ehpadstgaultier.fr

English :

Half-night walk organized by the « Association Agir pour sourire ».

German :

Halbnächtlicher Spaziergang, organisiert von der « Association Agir pour sourire ».

Italiano :

Passeggiata di mezza notte organizzata dall’Associazione Agir pour sourire.

Espanol :

Paseo de media noche organizado por la « Association Agir pour sourire ».

